30/05/2026 Gente Viajera lleva Alicante a las ondas con una mirada cultural, turística y deportiva desde Santa Pola

01H 34 MIN Gente Viajera lleva Alicante a las ondas con una mirada cultural, turística y deportiva desde Santa Pola PROGRAMA COMPLETO compartir Gente Viajera lleva Alicante a las ondas con una mirada cultural, turística y deportiva desde Santa Pola Código copiado









El programa de Onda Cero dirigido por Carles Lamelo traslada su estudio a la provincia de Alicante para poner en valor su oferta cultural, su potencial turístico durante todo el año y su proyección internacional con la próxima exposición sobre Colombia que se presentará en Madrid.

👉La historia como herramienta para entender el presente a través del MARQ de Alicante: "Podemos superar situaciones adversas porque ya lo hicimos"

👉Santa Pola se reinventa sin perder su esencia: "No queremos perder la identidad de pueblo que tiene"

Alicante y, en particular, Santa Pola han sido protagonistas de una nueva edición de Gente Viajera, el programa dirigido por Carles Lamelo, que ha trasladado su estudio para poner en valor la oferta turística, cultural y patrimonial de la provincia.

A lo largo del espacio, el equipo ha recorrido algunos de los principales atractivos del territorio, combinando divulgación, entrevistas y propuestas para el viajero.

Un destino que combina historia, cultura y turismo activo

Durante el programa, Alicante se ha presentado como un destino capaz de aunar pasado y presente, con una oferta que va desde su riqueza arqueológica hasta sus propuestas más actuales. El equipo ha destacado el valor de la provincia como enclave cultural y turístico, subrayando su capacidad para atraer visitantes durante todo el año.

En este contexto, ha cobrado especial relevancia la proyección internacional de su oferta cultural, con la próxima presentación en Madrid, el 27 de junio, de una gran exposición dedicada a Colombia, una de las grandes apuestas del calendario.

El MARQ, referencia cultural e innovadora

Uno de los ejes del programa ha sido la visita al Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), referente europeo en divulgación histórica. Su gerente, José Alberto Cortés, ha explicado en entrevista que el museo no solo expone piezas, sino que construye un relato sobre la identidad colectiva a través de las civilizaciones que han pasado por el territorio.

Cortés ha defendido un modelo basado en el equilibrio entre rigor científico y accesibilidad, destacando que el objetivo es que cualquier visitante pueda comprender el discurso expositivo. También ha puesto en valor el componente experiencial del museo, con espacios inmersivos que acercan la arqueología al público de forma didáctica.

Santa Pola, turismo durante todo el año

El programa también ha mirado al presente y futuro del turismo en la costa alicantina con la entrevista a la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano. Durante su conversación con Lamelo, ha defendido un modelo basado en la desestacionalización y en la diversificación de la oferta.

Serrano ha explicado que el municipio trabaja con una agenda de eventos constante, con citas deportivas, culturales y festivas a lo largo de todo el año. Desde pruebas como la Media Maratón Internacional hasta festivales o celebraciones tradicionales, el objetivo es atraer visitantes más allá del verano.

La alcaldesa ha puesto el acento en la implicación ciudadana como uno de los elementos diferenciales del municipio, así como en la apuesta por recuperar y poner en valor su patrimonio histórico.

Una experiencia radiofónica para descubrir el territorio

A lo largo del programa, Gente Viajera ha ofrecido una radiografía completa del destino, combinando entrevistas institucionales con recomendaciones y análisis del equipo habitual. La emisión ha servido para mostrar Alicante como un territorio diverso, donde conviven la historia, el deporte, la cultura y el mar.

Desde los espacios museísticos hasta las tradiciones locales, pasando por la gastronomía y los eventos, el programa ha reforzado la imagen de la provincia como un enclave atractivo y en constante evolución.

Ya puedes escuchar el programa completo en ondacero.es y en la app oficial.