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Expedientes del más allá

Episodio 3 | 26/05/2026

Expedientes del más allá 1x03: El poltergeist de los abogados

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  • 24:41 MIN

Expedientes del más allá 1x03: El poltergeist de los abogados

MISTERIO

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Expedientes del más allá 1x03: El poltergeist de los abogados

En un céntrico bufete de abogados de la capital de España, a finales de los noventa, se produjeron una serie de fenómenos anómalos que todavía hoy estremecen a sus principales protagonistas. Y todo se desencadenó a raíz de la muerte en un trágico accidente del hijo del dueño del inmueble...

  • Dirección: Lorenzo Fernández Bueno.
  • Guion: Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno.
  • Montaje y sonorización: Nerio Gutiérrez Estudio.
  • Colaboradores: Laura Falcó, co-directora de El Colegio Invisible en Onda Cero, y J.M., abogado testigo de los hechos.
  • Cuadro de actores: Miguel Ferrer, Sofía Gutiérrez Larrasoain, Candela Rojas, Alfredo Minaya y Ariadna Santana.

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