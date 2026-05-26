Episodio 3 | 26/05/2026 Expedientes del más allá 1x03: El poltergeist de los abogados

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En un céntrico bufete de abogados de la capital de España, a finales de los noventa, se produjeron una serie de fenómenos anómalos que todavía hoy estremecen a sus principales protagonistas. Y todo se desencadenó a raíz de la muerte en un trágico accidente del hijo del dueño del inmueble...