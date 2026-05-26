Episodio 3 | 26/05/2026
Expedientes del más allá 1x03: El poltergeist de los abogados
En un céntrico bufete de abogados de la capital de España, a finales de los noventa, se produjeron una serie de fenómenos anómalos que todavía hoy estremecen a sus principales protagonistas. Y todo se desencadenó a raíz de la muerte en un trágico accidente del hijo del dueño del inmueble...
- Dirección: Lorenzo Fernández Bueno.
- Guion: Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno.
- Montaje y sonorización: Nerio Gutiérrez Estudio.
- Colaboradores: Laura Falcó, co-directora de El Colegio Invisible en Onda Cero, y J.M., abogado testigo de los hechos.
- Cuadro de actores: Miguel Ferrer, Sofía Gutiérrez Larrasoain, Candela Rojas, Alfredo Minaya y Ariadna Santana.