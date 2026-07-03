Episodio 46 | 03/07/2026 Cuchara de palo 2x46 | Víctor Ródenas "Detrás de un restaurante lleno hay deudas, créditos familiares y un peaje mental que nadie te explica"

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Víctor nos abre la trastienda de sus proyectos en Barcelona, Maleducat y Casa Fiero. Junto a sus tres socios, forma parte de una hornada de cocineros treintañeros que, tras curtirse en la máxima exigencia de grandes templos gastronómicos, están reconfigurando la restauración barcelonesa desde la honestidad y el apoyo mutuo. Una conversación sincera sobre la resistencia financiera, la cara más humana de la gestión de equipos y el reto de despojar al comensal de protocolos innecesarios para centrarse en la experiencia de disfrutar comiendo.