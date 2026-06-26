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Cuchara de palo

Episodio 45 | 26/06/2026

Cuchara de palo 2x45 | Lluís Fernández ¿Se puede condensar el alma de un territorio en un solo plato?

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  • 27:25 MIN

Cuchara de palo 2x45 | Lluís Fernández ¿Se puede condensar el alma de un territorio en un solo plato?

GASTRONOMÍA

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Cuchara de palo 2x45 | Lluís Fernández ¿Se puede condensar el alma de un territorio en un solo plato?

En este episodio descubrimos la historia de Els Pescadors, un referente culinario en Llançà que nació en 1947 como una humilde taberna de puerto. Conversamos con el chef Lluís Fernández Soler sobre la cultura del esfuerzo heredada de sus padres, el diálogo diario con los pescadores locales y el origen de su receta más célebre: la langosta del Cabo de Creus frita al estilo del rancho de barca. Una charla sobre el paso del tiempo, el valor de la memoria y el examen diario de mirar al mar como el mejor huerto posible.

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