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Cuchara de palo

Episodio 41 | 05/06/2026

Cuchara de palo 2x41| Laura Veraguas: "El sistema no está hecho para que las personas piensen"

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  • 40:44 MIN

Cuchara de palo 2x41| Laura Veraguas: "El sistema no está hecho para que las personas piensen"

GASTRONOMÍA

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Cuchara de palo 2x41| Laura Veraguas: "El sistema no está hecho para que las personas piensen"

"¿De qué nos sirve tener la barriga llena de alimentos si no los digerimos, si no se transforman en nosotros, si no nos fortalecen?" Esta reflexión de Stefan Zweig sobre Michel de Montaigne sirve como cimiento para entender la filosofía de Laura Veraguas, que junto a su socia Andrea Escriche, ha logrado desde su proyecto VER AGUAS, redefinir los códigos del lujo gastronómico a través de la sofisticación de la simplicidad. Lejos de limitarse a lo culinario, esta cocina se revela como un manifiesto ético y social que cuestiona las dinámicas de poder tradicionales del sector, consolidando una mirada que une memoria, vanguardia y un valiente compromiso identitario.

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