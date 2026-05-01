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Episodio 36 | 01/05/2026

Cuchara de palo 2x36 | Albert Raurich: "Nos hacía falta una bronca de Ferran Adrià para recuperar la exigencia"

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  • 55:13 MIN

Cuchara de palo 2x36 | Albert Raurich: "Nos hacía falta una bronca de Ferran Adrià para recuperar la exigencia"

GASTRONOMÍA

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Cuchara de palo 2x36 | Albert Raurich: "Nos hacía falta una bronca de Ferran Adrià para recuperar la exigencia"

¿Qué sucede cuando un joven rebelde fan de las Harley Davidson se convierte en la mano derecha de Ferran Adrià? Hablamos con Albert Raurich, un cocinero que no entiende de medias tintas y cuya vida parece sacada de una novela de aventuras. En esta charla, Albert nos describe su juventud indomable y cómo le marcó la década que pasó como jefe de cocina de elBulli, donde llegó a dormir en el piso superior del restaurante —a petición del propio Adrià— para evitar que se perdiera en la noche de Roses. Recorremos la consolidación de sus dos proyectos más personales: Dos Palillos, que cumple 18 años, y Dos Pebrots, donde recupera recetas históricas olvidadas. Además, Raurich lanza un mensaje claro a la administración: es urgente rebajar la presión fiscal tanto en las plantillas como en los alimentos para garantizar la supervivencia del sector.

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