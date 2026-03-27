Episodio 31 | 27/03/2026 Cuchara de palo 2x31 | Martín Berasategui: "La mejor generación de hosteleros de la historia se está cocinando aquí"

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Con cincuenta años de oficio a sus espaldas, el cocinero con más estrellas del país, cumple su sueño: unir su legado al Barcelona Culinary Hub. En este episodio, junto a la decana Cristina Tomás, Berasategui nos revela por qué la pasión es un plato sin sal si no hay método, rigor académico y una gestión empresarial 360º. Nos descubren cómo forman a las nuevas generaciones para que lideren el mercado mundial sin perder el norte de la tradición. Una lección de vida y negocio sobre por qué, en palabras del maestro, "lo mejor está por hacer".

👉🏻 Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui reivindica una formación gastronómica que va más allá de la cocina