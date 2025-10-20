Episodio 7 39:12 MIN Cuchara de Palo 2x07 | Jordi Parramon: "Los menús degustación están pensados para desconectar nuestro cuerpo del dolor"

39:12 MIN Cuchara de Palo 2x07 | Jordi Parramon: "Los menús degustación están pensados para desconectar nuestro cuerpo del dolor" PODCAST | GASTRONOMÍA









Anna Riera conversa con Jordi Parramon, el chef que soñaba con ser carpintero pero que, como él mismo afirma, fue elegido por la cocina. Tras conseguir una estrella Michelin en su restaurante de Vic en 1998, ahora asesora proyectos como La Palma de Bellafila en Barcelona y Re Mei en Cadaqués. En una charla íntima, Parramon comparte su visión de la gastronomía y de los alimentos como algo que nos une a todos y crítica a un sistema económico que considera "criminal". Fiel a sus raíces, que lo conectan con el huerto de su abuelo y su casa en Cantonigròs, el chef defiende que para envejecer bien hay que comer poco, vivir despacio y socializar mucho. Descubre su sueño de transformar su hogar para profundizar en el concepto de hospitalidad, el que considera el verdadero sentido de su profesión.