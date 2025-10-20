ondacero.es
Cuchara palo

Episodio 7 39:12 MIN

Cuchara de Palo 2x07 | Jordi Parramon: "Los menús degustación están pensados para desconectar nuestro cuerpo del dolor"

Cuchara de palo
  • 39:12 MIN

Cuchara de Palo 2x07 | Jordi Parramon: "Los menús degustación están pensados para desconectar nuestro cuerpo del dolor"

PODCAST | GASTRONOMÍA

compartir
Cuchara de Palo 2x07 | Jordi Parramon: "Los menús degustación están pensados para desconectar nuestro cuerpo del dolor"

Anna Riera conversa con Jordi Parramon, el chef que soñaba con ser carpintero pero que, como él mismo afirma, fue elegido por la cocina. Tras conseguir una estrella Michelin en su restaurante de Vic en 1998, ahora asesora proyectos como La Palma de Bellafila en Barcelona y Re Mei en Cadaqués. En una charla íntima, Parramon comparte su visión de la gastronomía y de los alimentos como algo que nos une a todos y crítica a un sistema económico que considera "criminal". Fiel a sus raíces, que lo conectan con el huerto de su abuelo y su casa en Cantonigròs, el chef defiende que para envejecer bien hay que comer poco, vivir despacio y socializar mucho. Descubre su sueño de transformar su hogar para profundizar en el concepto de hospitalidad, el que considera el verdadero sentido de su profesión.

Te puede gustar

La dama blanca

La dama blanca

Row Retornados 2

Retornados

Row Amistad

Amistad

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer