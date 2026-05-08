08/05/2026 2x37 Nino Redruello: "Muchas noches nadie entraba en el restaurante y yo me iba a casa encogido"

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El chef y empresario madrileño echa la vista atrás para contarnos los orígenes de su centenario negocio familiar, iniciado por su bisabuelo asturiano Benigno en 1919 con la taberna La Estrecha, que más tarde se convertiría en La Ancha. Nino nos desvela cómo gestiona hoy un proyecto que suma más de 730 trabajadores junto a su hermano Santi, manteniendo intacta su obsesión por el detalle y el ambiente cercano en sus restaurantes. Además, descubrimos su faceta más personal y los detalles de sus dos nuevos proyectos: «Tu próximo paso», donde ayuda a los hosteleros a impulsar sus negocios; y la «Fundación Inma», un homenaje a su madre. Con esta iniciativa, el grupo dará de comer a personas en situación de vulnerabilidad, pero no en un comedor social al uso, sino sentándolas a la mesa en sus propios locales y en los de todos los restaurantes que se sumen a la causa.