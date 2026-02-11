Conciénciate, el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat suman para crear un servicio para familias con menores en situación de emergencia

La Fundación Conciénciate de Elche ha puesto en marcha este miércoles un nuevo servicio que es un centro dirigido a acoger a familias con menores en situaciones de emergencia.

Se trata de un recurso que ofrece alojamiento temporal y atención integral a unidades familiares con menores en situaciones de emergencia social.

El centro está ubicado en la planta superior de la nave que acoge la sede de Conciénciate en el polígono de Carrús.

La puesta en marcha y el funcionamiento del nuevo servicio cuenta con financiación pública, tanto del Ayuntamiento de Elche como de la Generalitat Valenciana.

El recurso ha sido inaugurado en un acto al que ha asistido la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y las concejalas Celia Lastra (Acción Social) y Aurora Rodil (Vox).

El objetivo principal del centro es proporcionar una solución habitacional inmediata y a corto plazo, facilitar la transición hacia alternativas más estables y garantizar una atención continuada las 24 horas. La intervención en el mismo se realiza en coordinación con la concejalía de Infancia, Familia y Mayores, con especial atención al apoyo emocional y social de las familias atendidas.

Reinserción habitacional y laboral

En la inauguración del nuevo centro, el presidente de la Fundación Conciénciate, Gorka Chazarra, ha explicado que el Centro de Centro de Acogida y Pernocta de Personas sin Hogar de la entidad atendió el pasado año a 477 personas y posibilitó la reinserción habitacional de 64 personas, así como que 28 encontraran un empleo.

Chazarra ha añadido que, desde la apertura de ese servicio en diciembre de 2023, el balance acumulado asciende a 131 personas reinsertadas habitacionalmente y 54 laboralmente.