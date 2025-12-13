La Cultureta Gran Reserva: Especial desde Cádiz, "una ciudad que no sabe despedirse porque siempre espera la vuelta"

El programa ha reunido a oyentes, vecinos y representantes institucionales en un encuentro donde la reflexión cultural y el análisis han convivido con el sentido del humor y el tono divulgativo que caracteriza al espacio. La grabación ha contado con la participación del alcalde de Cádiz, Bruno García, y de la concejala de Cultura, Maite González García-Negrotto, quienes han subrayado el compromiso de la ciudad con una cultura accesible, viva y transformadora.

La sesión ha ofrecido una mirada coral a la creación artística, el patrimonio y el papel de Cádiz como punto de referencia en el mapa cultural andaluz. Además, el público ha respondido con una notable asistencia, completando el aforo disponible y contribuyendo al ambiente participativo del evento.

La Fundación Municipal de Cultura ha reafirmado con esta iniciativa su apuesta por abrir nuevos espacios de encuentro entre el pensamiento, la palabra y la ciudadanía, y por proyectar la cultura local en un contexto nacional a través de formatos como el de Onda Cero.

