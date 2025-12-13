CON RUBÉN AMÓN

La Cultureta Gran Reserva: Especial desde Cádiz, "una ciudad que no sabe despedirse porque siempre espera la vuelta"

'La Cultureta Gran Reserva' ha celebrado este viernes 12 de diciembre una edición especial en el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced de Cádiz, en una cita abierta al público que ha permitido acercar la radio cultural de Onda Cero a la ciudadanía en un espacio tan simbólico como el barrio de Santa María.

El programa ha reunido a oyentes, vecinos y representantes institucionales en un encuentro donde la reflexión cultural y el análisis han convivido con el sentido del humor y el tono divulgativo que caracteriza al espacio. La grabación ha contado con la participación del alcalde de Cádiz, Bruno García, y de la concejala de Cultura, Maite González García-Negrotto, quienes han subrayado el compromiso de la ciudad con una cultura accesible, viva y transformadora.

El alcalde de Cádiz, Bruno García | Onda Cero

La sesión ha ofrecido una mirada coral a la creación artística, el patrimonio y el papel de Cádiz como punto de referencia en el mapa cultural andaluz. Además, el público ha respondido con una notable asistencia, completando el aforo disponible y contribuyendo al ambiente participativo del evento.

La concejala de Cultura de Cádiz, Maite González García-Negrotto | Onda Cero

La Fundación Municipal de Cultura ha reafirmado con esta iniciativa su apuesta por abrir nuevos espacios de encuentro entre el pensamiento, la palabra y la ciudadanía, y por proyectar la cultura local en un contexto nacional a través de formatos como el de Onda Cero.

El programa ya puede escucharse en ondacero.es y nuestra app.

