La Cultureta Gran Reserva: Cádiz, cultura viva frente al mar y frente al tiempo

La ciudad de Cádiz ha sido escenario de una jornada dedicada al pensamiento cultural, la identidad local y el valor de las raíces compartidas. La presencia de 'La Cultureta Gran Reserva' ha servido de catalizador para abrir un espacio de reflexión en torno al pasado y el presente de una ciudad que ha hecho de la ironía, la inteligencia colectiva y la resistencia una forma de estar en el mundo.

El barrio de Santa María, donde se encuentra el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, ha sido el punto de encuentro para reivindicar el papel de Cádiz como capital simbólica del diálogo cultural. Desde su historia liberal a su cosmopolitismo portuario, desde el flamenco a la literatura oral, la ciudad ha sido celebrada no como postal sino como lugar vivo, complejo y cargado de futuro.

Rubén Amón ha abierto el programa con un monólogo de alto valor literario en el que ha descrito Cádiz como “una ciudad sabia que se expresa como un chiste” y como “una forma alegre de enfrentarse a la historia”. Ha reivindicado el Carnaval como “una institución política de la risa” y ha definido a Cádiz como “una aduana del espíritu, más que un puerto comercial”.

Entrevista con Bruno García, alcalde de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha reflexionado sobre el presente y el porvenir de la ciudad, subrayando la necesidad de proteger la autenticidad de Cádiz sin renunciar a su atractivo. En su intervención ha defendido la importancia de políticas urbanas que frenen la pérdida de población, así como el carácter único de la ciudad como espacio abierto, culturalmente permeable y con vocación americana.

García ha recordado la Constitución de 1812 como referente histórico y político, destacando su mención a la felicidad como objetivo del gobierno, y ha compartido con humor su experiencia personal con las tradicionales "cargas" del Carnaval. También ha puesto en valor la gestión cultural municipal como herramienta para mantener viva la identidad gaditana.

Entrevista con Maite González, concejala de Cultura

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González García-Negrotto, ha defendido un modelo de política cultural “para los gaditanos y desde los gaditanos”, centrado en el tejido artístico local. Ha insistido en que preservar y proyectar la cultura propia implica contar con los creadores que dan forma a la ciudad desde el flamenco, el teatro, la música o la literatura.

González ha compartido ejemplos de cómo Cádiz exporta su identidad más allá de sus fronteras, como en el Congreso de la Lengua celebrado en Arequipa, y ha anunciado los preparativos para el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con propuestas pedagógicas y festivas que implicarán a toda la ciudad. También ha puesto en valor el papel de espacios como la Fundación Carlos Edmundo de Ory, activos en la recuperación y difusión del legado local.

Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, en 'La Cultureta Gran Reserva' | Onda Cero

Además, el equipo habitual del programa ha analizado la conexión transatlántica entre Cádiz y América, el legado literario de Galdós, la obra de Carlos Edmundo de Ory y la tradición oral y flamenca del barrio de Santa María. No han faltado tampoco las recomendaciones culturales ni el cierre con aerolito final.

Han estado presentes los colaboradores habituales de ‘La Cultureta Gran Reserva’: Isabel Vázquez, Rosa Belmonte y Sergio del Molino, junto a Rubén Amón.

En colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, a través de su Fundación Municipal de Cultura, en el marco de su estrategia por reforzar la proyección de Cádiz como referente cultural y participativo.