La rosa de los vientos

LA NOCHE OSCURA: Nazareth Castellanos "Hay traumas individuales que hemos heredado y que desconocemos"

LA NOCHE OSCURA

Nazareth Castellanos es neurocientífica, divulgadora y autora de "El puente donde habitan las mariposas", donde te cuenta lo importante que es saber respirar y cómo te ayuda a esculpir tu cerebro cómo decía su admirado Ramón y Cajal. Además pone el foco en la herencia transgeneracional, porque no todo lo que te ocurre se explica con tu biografía, Existen traumas que hemos heredado y no sabemos de quién. Por eso es importante cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental, porque lo que vayas a dejar no solo impacta en tu vida, sino en las generaciones que vendrán luego. Nazareth llama a la responsabilidad de cada persona en intentar dejar una buena herencia física y mental, porque la salud mental también se hereda.

