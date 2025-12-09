Una neurocientífica desvela que podemos heredar sufrimiento: "Hay traumas individuales que desconocemos"

La neurocientífica española Nazareth Castellanos lleva años estudiando algo que incomoda, pero que cada vez acumula mayor respaldo científico: y es que parte del sufrimiento emocional que sentimos no proviene de nuestra experiencia vital directa. Podemos heredarlo. Castellanos lo explicaba recientemente en una entrevista en La Rosa de los Vientos, donde recordaba que no todo lo que nos ocurre "se explica mirando nuestra biografía". Algunos malestares, miedos o bloqueos, dice, no nacen en lo vivido, sino en lo heredado.

Su afirmación nace de un enfoque que mezcla análisis científico y responsabilidad personal. La investigación en epigenética, aún en fases iniciales, admite, ha permitido identificar marcas emocionales heredadas en descendientes de supervivientes de violencia extrema o catástrofes bélicas. Pero Castellanos señala que el foco no está solo en esos contextos colectivos. Lo perturbador es lo que ocurre en lo invisible: "¿Qué pasa con los traumas individuales? Aquellos que hemos heredado muchas veces ni los conocemos".

Ese matiz altera la forma de relacionarnos con el propio dolor. Durante la entrevista, la científica insistió en algo que suele ignorarse: nuestra mente se adapta, incluso a lo que no está bien. Y al hacerlo, normaliza.

La educación nos ha dado herramientas maravillosas, pero muy pocas para gestionar lo difícil. Al final nos acostumbramos a sufrir, y eso no significa que esté bien

Un sufrimiento heredado… pero también transmitido

La neurocientífica plantea el legado emocional como un círculo que a menudo se repite. No solo recibimos, también dejamos huella. Por eso desplaza la mirada del pasado al presente:

Más que mirar atrás, me llama la responsabilidad de lo que vamos a dejar. Intentar cuidarnos para dejar una herencia mejor a los que vienen después

Su planteamiento coloca la gestión emocional al mismo nivel que la salud física. Igual que se revisa el colesterol o la presión arterial, Castellanos defiende que deberíamos revisar cómo habitamos nuestras emociones. Lo dice con contundencia: "La salud mental también es herencia. Y la hemos dejado abandonada a la suerte de lo que nos vaya pasando".

La importancia de tratar lo difícil

La científica afronta sin rodeos otro mito cultural: el tiempo no lo cura todo. Ni necesariamente ordena. "Si después de una situación difícil dejamos la mente a la deriva, se cronifica. Acabamos asumiendo que hay que vivir así siempre", explica. Y añade: "Igual que uno no camina toda la vida con una pierna rota esperando que sane sola, tampoco la mente se repara sin ser atendida".

Para ella, pedir ayuda no es un signo de fragilidad, sino de responsabilidad intergeneracional.

La herencia que importa empieza ahora

La entrevista concluyó con una cita de Ramón y Cajal que funciona casi como manifiesto:

Si hay algo verdaderamente divino en nosotros es la voluntad

Castellanos la retoma como guía práctica: el cerebro está esculpiéndose siempre, queramos o no. Lo decisivo es hacerlo con intención.