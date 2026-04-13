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13/04/2026

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  • 07:20 MIN

Mató a su marido y escribió un libro para superarlo

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Mató a su marido y escribió un libro para superarlo

El programa Más de uno, con Carlos Alsina, ha repasado el caso de Kori Richins, la mujer de Utah que publicó un cuento infantil dedicado a su marido fallecido y que poco después fue condenada por asesinarlo. El crimen, muy mediático en Estados Unidos, respondía a dos móviles clásicos: el dinero —había contratado seguros de vida millonarios— y una relación extramatrimonial. Según la investigación, utilizó fentanilo para provocar una sobredosis y trató de simular un accidente, pero pruebas como sus búsquedas en internet resultaron determinantes para demostrar su culpabilidad.

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