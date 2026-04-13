13/04/2026

07:20 MIN Mató a su marido y escribió un libro para superarlo Territorio Negro compartir Mató a su marido y escribió un libro para superarlo Código copiado









El programa Más de uno, con Carlos Alsina, ha repasado el caso de Kori Richins, la mujer de Utah que publicó un cuento infantil dedicado a su marido fallecido y que poco después fue condenada por asesinarlo. El crimen, muy mediático en Estados Unidos, respondía a dos móviles clásicos: el dinero —había contratado seguros de vida millonarios— y una relación extramatrimonial. Según la investigación, utilizó fentanilo para provocar una sobredosis y trató de simular un accidente, pero pruebas como sus búsquedas en internet resultaron determinantes para demostrar su culpabilidad.