Mató a su marido y escribió un libro para superarlo

13/04/2026
El programa Más de uno, con Carlos Alsina, ha repasado el caso de Kori Richins, la mujer de Utah que publicó un cuento infantil dedicado a su marido fallecido y que poco después fue condenada por asesinarlo. El crimen, muy mediático en Estados Unidos, respondía a dos móviles clásicos: el dinero —había contratado seguros de vida millonarios— y una relación extramatrimonial. Según la investigación, utilizó fentanilo para provocar una sobredosis y trató de simular un accidente, pero pruebas como sus búsquedas en internet resultaron determinantes para demostrar su culpabilidad.