16/04/2026 Guerra civil entre chimpancés y lo que dice sobre por qué nos matamos unos a otros

19:51 MIN Guerra civil entre chimpancés y lo que dice sobre por qué nos matamos unos a otros La biblioteca de Aparici compartir Guerra civil entre chimpancés y lo que dice sobre por qué nos matamos unos a otros Código copiado









Entre libros revueltos y acordes de Strauss, Alberto Aparici abre esta semana la puerta de su biblioteca para abordar un tema incómodo y fascinante: la violencia organizada en chimpancés. A partir del relato de Jane Goodall sobre la Guerra de Gombe, el programa conecta aquel hallazgo con una investigación reciente publicada en Science que documenta un nuevo conflicto en Uganda, donde una comunidad de más de 200 individuos se ha fracturado en dos facciones enfrentadas, con patrullas, ataques y decenas de muertes desde 2018. Lejos de ser un episodio aislado, el caso reabre el debate sobre hasta qué punto comportamientos como la guerra, la territorialidad o la polarización tienen raíces evolutivas profundas. Con la primatóloga Ana Fidalgo como guía, la conversación se adentra en las claves de estos conflictos: desde la competencia por recursos hasta las dinámicas sociales que empujan a estos animales —nuestros parientes más cercanos— a reproducir patrones que, inquietantemente, recuerdan demasiado a los humanos.