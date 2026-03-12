12/03/2026 Defensa planetaria... contra los asteroides

El asteroide 2024 YR4, el riesgo —ya descartado— de impacto en 2032 y un meteorito que cayó en una casa de Alemania sirven de punto de partida para que Alberto Aparici explique en Más de uno cómo funciona la defensa planetaria. Junto a Carlos Alsina y Begoña Gómez de la Fuente, el físico charla con la investigadora Julia de León, del Instituto de Astrofísica de Canarias, sobre cómo se detectan y se pueden desviar asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra.