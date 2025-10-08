Episodio 5 33:09 MIN La puerta del backstage 1x05 | Rubén Pozo, orgullo cincuentón

33:09 MIN La puerta del backstage 1x05 | Rubén Pozo, orgullo cincuentón PODCAST | CULTURA compartir La puerta del backstage 1x05 | Rubén Pozo, orgullo cincuentón Código copiado









¿Cómo se sobrevive al rock después de más de tres décadas en la carretera? ¿Qué queda de aquel chaval de la Alameda de Osuna que cambió los libros del instituto por una guitarra? ¿Qué hay detrás del título Cincuentown y de un músico que ha hecho del oficio su bandera? En este episodio de Backstage, abrimos la puerta del camerino de Rubén Pozo para hablar de Buenas Noches Rose, de Pereza y de su ya larga carrera en solitario. Música, vida, nostalgia y la edad como fuente de rebeldía.