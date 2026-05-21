21/05/2026 Prohibido morirse 1x10 | DJ Nano: "Quien relaciona las drogas con la electrónica no conoce el negocio, hace mucho tiempo que no veo a gente en mal estado en una pista de baile "

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DJ Nano se llama José Luis, el nombre no le acompañaba para ser “disjockey”, pero sí la actitud, siempre fue un rebelde y lo tuvo claro, la cabina era su sitio. Con una infancia dura y problemas en casa, tenía todas las papeletas para que la cosa se torciera, pero la música le enderezó y fue su salvavidas. Hoy, 30 años después de su primer trabajo, es uno de los referentes de la música electrónica en nuestro país y de los mayores empresarios musicales. Una industria que ha cambiado mucho, me asegura que, quien relaciona la electrónica con las drogas, no conoce el negocio y recuerda cuando hace años en la pista sólo veía peleas o esos “piratas”, dueños de discotecas, que le amenazaban para no pagarle. Afortunadamente, esto ha cambiado y hoy la música electrónica se ha profesionalizado hasta convertirse en uno de los mayores negocios musicales, eso sí, como él dice “también hay mucho postureo”. No se considera de izquierdas ni derechas, lo que tiene claro es que es un nostálgico y lo demuestra con su obsesión por coleccionar objetos vintage como pintballs o las miles de zapatillas que acumula en almacenes, otra de sus “taras”, me confiesa. Y, por supuesto, la sesión Oro Viejo, que hoy es una exitosa marca, donde pincha los temas bakalas que muchos bailamos en los 90.

A punto de cumplir 50 se siente feliz, pleno, no es para menos. No tiene miedo a la muerte porque una vez ya estuvo cara a cara frente a ella. A una semana de que naciera su hijo, el paracaídas no se le abrió en un salto desde un avión, pasó más miedo que en toda su vida, nunca ha vuelto a hacerlo. El resto de su vida, la repetiría entrera.