Episodio 9 | 30/04/2026 Prohibido morirse 1x09 | María Peláe: "Lo político está en todo, y quien lo niegue es que vive en una cueva"

31:02 MIN Prohibido morirse 1x09 | María Peláe: "Lo político está en todo, y quien lo niegue es que vive en una cueva" ENTREVISTAS compartir Prohibido morirse 1x09 | María Peláe: "Lo político está en todo, y quien lo niegue es que vive en una cueva" Código copiado









María Peláe es artista, mujer, lesbiana y folclórica, desde luego no ha elegido el camino más fácil en la vida. Ya desde pequeña, cuando jugaba al fútbol y la llamaban chicazo y machopingo, no se callaba, lo de dar recaditos va en su ADN. En sus canciones tampoco da puntada sin hilo porque en la vida todo es político, la pensión de su abuela, el colegio de su hermana o los impuestos que paga cada día y como ella dice “quien lo niegue, vive en una cueva”. Eso sí, a la política le sobra humor y le falta coherencia, del humor ya se encarga ella, de hecho, nació de un ataque de risa de su madre y les gustaría morir de otro. Cuando deje este mundo quiere que la recuerden, no como una gran artista, sino como una buena persona, como le decía su abuela.