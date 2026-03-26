Episodio 5 | 26/03/2026 Prohibido morirse 1x05 | Adriana Torrebejano: "La gente piensa que por ser actriz eres de izquierdas y millonaria"

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El mundo explotará y Adriana Torrebejano seguirá trabajando. Es una de las actrices más activas del momento, pero es que siempre soñó con ser actriz, así que ahora piensa exprimir la racha hasta que se termine, porque sí, es consciente de que puede acabarse. Asegura que si el mundo explota no le quedan cuentas pendientes, está al día con las gracias y los perdones, pero le quedan cosas por hacer, ser madre y robar a Hacienda, quizá no por ese orden. Pasa mucho tiempo en el baño, es una manera más de meditar en la vida, vamos, que el fin del mundo podría pillarle perfectamente en el wc. En su funeral sonaría Bad Bunny y el titular de su vida: Fatal Loli Gracias.