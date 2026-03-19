Episodio 4 | 19/03/2026 Prohibido Morirse 1x04 | Roberto Leal: “Fui el primer chico cajero de supermercado de mi pueblo, lo del periodismo me vino de rebote”

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Roberto Leal es uno de los presentadores más queridos del panorama audiovisual. Es buena gente, guapo, simpático y con una familia estupenda, el chico bueno de la clase, “el yerno de España”. No hay trampas, taras, ni cartones, bueno, una vez se comió un pastel con marihuana y vio dragones, y desde entonces no ha vuelto a probar ni el chocolate. Ha protagonizado dos portadas de la revista Mens Health enseñando palmito, pero la hemeroteca es dura y hubo un tiempo en el que llevaba gafas de colores, perilla e incluso patillas puntiagudas, era una “capibara” como él dice. Una transformación que comenzó cuando era cajero de supermercado y terminó en el periodismo de rebote. Su mayor miedo es morir boca abajo, pero la verdad es que el nació boca arriba y de pie, lleva 6 años ya, presentado el concurso más visto de la televisión, Pasapalabra. Eso sí, todo se lo ha ganado a pulso, algo que aprendió de sus padres. Un padre que falleció una Nochebuena y hoy se arrepiente de no haber compartido más momentos con él, y una madre a la que ha involucrado en sus proyectos televisivos y piensa seguir exprimiendo hasta el infinito.