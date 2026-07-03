Episodio 25 | 03/07/2026 La mirada económica 3x25 : Las bolsas por las nubes

22:19 MIN La mirada económica 3x25 : Las bolsas por las nubes ECONOMÍA compartir La mirada económica 3x25 : Las bolsas por las nubes Código copiado









Los mercados financieros internacionales viven una etapa de euforia. Y esto en mitad de la guerra en Oriente Próximo. En el primer semestre del año, el Ibex 35, el principal indice de la bolsa española, se revalorizó el 12.5% y ahora ya quiere conquistar los 20.000 puntos, una cota inimaginable hace solo unos meses. El principal mercado del mundo, Wall Street, también se mueve en zona de máximos históricos. La IA es el combustible que empuja los índices. También la salida a bolsa de Space X, la empresa espacial de Elon Musk, que en la primera tacada alcanzó valoraciones de dos billones de dólares. La altura produce vértigo y sudores fríos entre algunos analistas ante el temor a una brusca corrección. Entretanto, la economía española mantiene su ritmo de ascenso y el Gobierno eleva sus previsiones al 2,6% de avance del PIB en este año cuando las instituciones económicas sufren. Por un lado, está en cuestión la dirección de la SEPI con sus tres últimos presidentes imputados en varios procesos de presunta corrupción. Y esto cuando el malestar se extiende por la Agencia Tributaria con la salida de su cúpula. Relevos que coinciden con las tensiones crecientes por las cesiones a la Agencia Tributaria Catalana y la personación de Hacienda en el caso de las joyas no declaradas de Rodríguez Zapatero.