Episodio 24 | 26/06/2026 La mirada económica 3x24: Pensiones

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Alemania ha decidido iniciar un proceso de reforma de su sistema de pensiones, con un retraso de la edad de jubilación de manera progresiva, primero a los 67 años en la próxima década y que llegaría a los 70 años a finales de siglo. Pero la gran novedad está en vincular la cuantía de la pensión con la evolución de la esperanza de vida y la obligatoriedad para las empresas y trabajadores a contribuir a un Fondo de Pensiones que invertiría su capital en los mercados financieros. Alemania sigue así los pasos de Suecia. En España, una encuesta de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, indica que 8 de cada 10 españoles no jubilados creen que hará falta más reformas en el sistema público, que los últimos retoques han sido insuficientes, pero rechazan de plano retrasar la edad de retiro a los 70 años. Y a la presión demográfica se une ahora, también, la presión tecnológica con la incorporación al sistema productivo y económico de la IA. Y la IA no se jubila.