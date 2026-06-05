Episodio 21 | 05/06/2026 La mirada económica 3x21: La pobreza en España

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La economía española vive en una contradicción permanente. La macro se olvida de la micro. El PIB crece con fuerza, un 2,2% según la OCDE, pero la pobreza apenas desciende. Sigue en tasas inauditas para un país moderno y democrático. La tasa de pobreza o riesgo de exclusión social alcanza el 25,7%., Hablamos de casi 13 millones de personas, indica la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Lo peor es que la tasa de pobreza infantil llega al 28%, de las más altas del Continente. Una de las razones de estos elevados niveles de pobreza está en el coste de la vivienda, ya sea por el alquiler o por el pago de la hipoteca. El 33% de los jóvenes están en la pobreza por esta causa, según un estudio de la Fundación BBVA y el IVIE, el Instituto Valenciano de Investigación Económica. El caso es que el precio de la vivienda sigue encareciéndose, ha aumentado un 15% en el último año, dice Tinsa y en el primer trimestre las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 38%.