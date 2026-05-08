Episodio 17 | 08/05/2026 La Mirada Económica 3X17: la Oferta de Empleo Público

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Inspectores de Hacienda, abogados del Estado, ingenieros informáticos, programadores, técnicos en energía, medioambiente o clima, especialistas en ciberseguridad y en IA. Estos son algunos de los perfiles que destacan en la nueva Oferta de Empleo Público.

El Estado ofrece 37.017 plazas para la Administración General del Estado, incluidas las Fuerzas de Seguridad, para este año. Los sindicatos califican la oferta de insuficiente y denuncian que no se recuperan los niveles de años anteriores.

En la Administración General trabajan 540.000 personas. Además, los sindicatos señalan que algunos funcionarios que aprobaron las oposiciones y el periodo de prácticas todavía no han sido llamados para ocupar su puesto. El Gobierno prefiere mantenerlos en sus casas, sin trabajar, mientras les paga 1.060 euros al mes.

Entretanto, el Ejecutivo utiliza atajos y estratagemas financieras para modificar los presupuestos prorrogados desde 2023. Mueve dinero de unas partidas a otras, como ha denunciado el Tribunal de Cuentas, que ha detectado el uso de fondos europeos para pagar pensiones de funcionarios.