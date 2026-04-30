Episodio 16 | 30/04/2026 La mirada económica 3x16: Un año del apagón y el giro de Emiratos en el petróleo

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Un año después del apagón nadie ha dimitido, nadie ha asumido responsabilidades. REE niega fallos, pero las compañías eléctricas creen que hubo errores en el funcionamiento y dirección del sistema. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, uno de los organismos señalados también por errores en la supervisión, se ha lanzado ahora a abrir expedientes sancionadores a troche y moche. Por cierto, uno de ellos de carácter muy grave a la propia REE y otros, también muy graves, a centrales nucleares, pero por cuestiones no relacionadas directamente con el apagón. Hablamos con Jorge Sanz, experto en energía y expresidente de la Comisión de Transición Energética. Entretanto, el conflicto de Oriente Próximo eleva el petróleo muy por encima de los 120 dólares, cuando Emiratos Árabes abandona la OPEP, un movimiento estratégico que tendrá repercusiones. En España, los expertos en vivienda esperan un aluvión de litigios y reclamaciones en los tribunales después de que el Congreso rechazara el Decreto de prórroga del alquiler.