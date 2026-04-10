Episodio 13 | 10/04/2026 La mirada económica 3x13 | Campaña de la Renta: por qué Hacienda ingresa más este año

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Ya estamos en faena fiscal. La Campaña de la Renta ya se ha puesto en marcha. La Agencia Tributaria espera unos 25 millones de declaraciones y, por primera vez en mucho tiempo, esta vez le va a salir a devolver a la propia Hacienda, le va a salir positivo. Estima que va a ingresar unos 24 mil millones por el incremento patrimonial de muchos contribuyentes por la compraventa de viviendas. Hacienda siempre gana y también lo hace cuando se encarecen las casas. Hablamos con Aitor Fernández experto fiscal de TaxDown. Todo esto cuando los contribuyentes pagan un 25% más de impuestos directos que en 2018, según el instituto Juan de Mariana y la desigualdad fiscal es un hecho. Puede haber diferencias de hasta mil euros en el pago del IRPF entre una Comunidad y otra. Por cierto, el manual del IRPF de la Agencia Tributaria roza las 2.000 páginas.