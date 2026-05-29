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La mirada económica

Episodio 20 | 29/05/2026

La mirada económica 03x20: IA, salarios e inflación

Row La mirada económica
  • 25:31 MIN

La mirada económica 03x20: IA, salarios e inflación

ECONOMÍA

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La mirada económica 03x20: IA, salarios e inflación

La Inteligencia Artificial zarandea los fundamentos económicos, laborales y sociales, también los morales y éticos. La encíclica del Papa León XIV alerta de los riesgos de la Inteligencia Artificial. Esta tecnología debe servir a la humanidad y no solo al poder de unos pocos. Defiende la dignidad del trabajo y la verdad y aboga por desarmar la IA para superar la teoría de la Guerra Justa, dice Papa en su encíclica Magnifica Humanitas. Entretanto las nuevas tecnologías siguen ganando presencia en la economía, en las empresas y en los mercados financieros. Solo en Wall Street ya hay 15 compañías con un valor superior al billón de dólares, la inmensa mayoría son tecnológicas y casi todas ellas relacionadas de una u otra manera con la IA. En España, a pie de calle, la preocupación se centra en los precios y en los salarios. El IPC adelantado se estabiliza en el 3,2% pero a partir de junio el IVA en la electricidad y gas regresa al 21%, lo que augura nuevos aumentos de precios cuando el salario medio se acerca a los 30.000 euros, pero el más frecuente se queda en los 16.500 euros brutos al año.

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