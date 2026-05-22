Episodio 39 | 22/05/2026 La mirada económica 03x19: ¿Adiós a la tarifa regulada eléctrica?

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La Comisión Europea presiona de nuevo a España y otros países europeos para que eliminen la tarifa regulada eléctrica. Bruselas quiere que todo el mundo vaya al mercado libre. Estamos hablando de unos 8 millones de usuarios solo en nuestro país. Pero las organizaciones de consumidores rechazan la idea. Creen que falta información y trasparencia en el mercado eléctrico. Según la OCU, el 75% de los usuarios no conoce la diferencia entre la tarifa regulada y las tarifas del mercado libre que presentan, además, fuertes variaciones. Esto se junta con el fin del IVA reducido del 10% en el recibo de la luz a partir del 1 de junio y los temores a un incremento de la inflación en los próximos meses, según las previsiones de la CE. Las familias siguen recortando gastos ante el incremento de precios. Y el FMI recomienda a España eliminar las ayudas a los combustibles, armonizar el IVA, reformar las pensiones y elevar la oferta de viviendas.