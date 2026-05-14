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La mirada económica

Episodio 18 | 14/05/2026

La mirada económica 03x18: Trump en China y el IVA de la luz al 21%

La mirada económica, el nuevo podcast de economía de Onda Cero
  • 24:01 MIN

La mirada económica 03x18: Trump en China y el IVA de la luz al 21%

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La mirada económica 03x18: Trump en China y el IVA de la luz al 21%

El mundo está pendiente de los resultados de la visita de Donald Trump a China, de sus reuniones con Xi Jinping y de las negociaciones paralelas de sus equipos. Hay muchos intereses económicos en juego, como las relaciones comerciales, los aranceles, las tierras raras, los microchips, las baterías eléctricas, la inteligencia artificial o el acceso a sus respectivos mercados.

Pero también está en juego la relación de poder entre ambas potencias, sus áreas de influencia y el futuro, por ejemplo, de Taiwán o de la guerra en el Golfo Pérsico.

En España, lo más destacado llega por el lado de la inflación. Esta se modera al 3,2% gracias a la bajada del precio de la electricidad y del gas. Sin embargo, este abaratamiento, paradojas de la política, va a provocar que a partir del 1 de junio se eleve el IVA al 21% en la luz y en el gas, como ha anunciado el vicepresidente Carlos Cuerpo.

La rebaja del IVA al 10% se mantendrá en los carburantes, lo cual no deja de ser una contradicción con la política del Gobierno de favorecer las energías renovables frente a los combustibles fósiles.

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