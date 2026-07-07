Episodio 29 | 07/07/2026 Esto no ha pasado 1x29: Sabor fantasma

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En verano de 1974, un ingeniero llamado Robert Harvey vuelve de cenar y sorprende a alguien huyendo de su laboratorio. Parece que ha husmeado entre informes que había preparado para la agencia federal de alimentación y medicamentos. Semanas después, una carta de esta administración lo arruina. Harvey perseguía el santo grial del sabor, una baya de África Occidental, Synsepalum dulcificum, cuya proteína, la miraculina, engaña a la lengua y hace que lo ácido sepa dulce, sin una sola caloría. Desarrolló polos recubiertos de esta sustancia, sin azúcar, que sedujeron a escolares de Boston en un experimento insólito. Sin embargo, no estaba de su lado ni la administración ni la industria ni la naturaleza. Durante décadas resultó un misterio de la química el porqué de la imposibilidad de escalar su producción industrialmente. Cómo fue un misterio por qué los zumos de naranja pasterurizados sabían a clavo. Hablamos de los trucos de la percepción, de la lengua y el cerebro y cómo los fabricantes los explotan ante un mundo que ha envejecido mucho y quiere seguir disfrutando cuando los sabores se nos van apagando. Charlamos con la tecnóloga de los alimentos y divulgadora María José Pinar ('Lo de Mari Garlic').