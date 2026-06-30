Episodio 29 | 30/06/2026 Esto no ha pasado 1x28: El órgano errante

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En diciembre de 2019, una familia estadounidense sufre un choque frontal en sus vacaciones por Europa. El padre y el hermano, delante, salen ilesos. La madre y la hija, detrás y con el cinturón puesto, acaban en el hospital con heridas graves. ¿Por qué el mismo cinturón que salva a unos hiere a otras? La respuesta llevaba medio siglo escondida en un sitio insospechado: el maniquí de las pruebas de choque, modelado durante décadas sobre el cuerpo de un hombre. Un ejemplo técnico de algo relativamente habitual en medicina. Se ha investigado más sobre dolencias y cuerpos masculinos. Al punto en que se creyó durante milenios que el útero podía ser un órgano conectado al cerebro y que podía navegar por el cuerpo de la mujer, libremente. Lo explica la catedrática María Teresa Ruiz Cantero (Universidad de Alicante), mientras España anuncia por fin un plan para investigar la salud de las mujeres. Del infarto que se confunde con ansiedad a un viejísimo mito anatómico que quizá no esté tan muerto. Algunos mitos se superaron, pero las redes han disparado bulos y timos sobre salud. Los diseccionamos con Esther Gómez (@mienfermerafavorita).