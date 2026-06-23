Episodio 27 | 23/06/2026 Esto no ha pasado 1x27: Alerta, científico desaparecido

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En diciembre de 2025, el director de uno de los grandes laboratorios de fusión nuclear del mundo aparece asesinado a tiros frente a su casa. Su nombre se suma a una lista de científicos estadounidenses muertos o desaparecidos en pocos años, todos con 'accesos especiales de seguridad' en torno a asuntos nucleares, aeroespaciales o a la amenaza extraterrestre. Primero los foros, y después el Congreso, el FBI y el propio Trump, empiezan a unir los puntos: ¿Hay una potencia extranjera eliminando a los guardianes de las tres grandes llaves del futuro? La constelación parece perfecta, hasta que se tira de cada hilo concreto. Desde crímenes por venganzas personales, robos, un infarto, suicidios... No hay conexión entre ellos, ni por lugares ni por fechas. ¿Vive EE.UU. al dictado de foros conspiranoicos? ¿Qué hay de verdad en los misterios de la ciencia en que trabajaban estas personas? Con los físicos Isabel García Cortés (CIEMAT) y Don Lincoln (Fermilab), el astrobiólogo César Menor Salván, la investigadora Dolores Albarracín (Universidad de Pensilvania) y el filósofo Pepe Tesoro, repasamos por qué la fusión, la antigravedad y los asteroides no esconden ningún complot. Y por qué, en una época que recorta y persigue a la ciencia, inventar misterios sale más caros que atender a los de verdad, en que nos jugamos nuestro futuro y bienestar como especie.