Episodio 22 | 12/05/2026 Esto no ha pasado 1x22 | Hantavirus: el origen del virus 'Sin Nombre'

42:51 MIN Esto no ha pasado 1x22 | Hantavirus: el origen del virus 'Sin Nombre' CIENCIA compartir Esto no ha pasado 1x22 | Hantavirus: el origen del virus 'Sin Nombre' Código copiado









En mayo de 1993, un joven navajo viajaba al entierro de su prometida en Nuevo México cuando le faltó el aire. Murió antes de llegar al hospital. Ella había muerto cinco días antes con los mismos síntomas. Empezó así la búsqueda de un agente microscópico que terminaría bautizado, por no saber cómo llamarlo sin herir a nadie, con dos palabras en español: Sin Nombre. Es el primer hantavirus americano. Tres décadas después, un crucero polar ha sido epicentro de un hantavirus de roedor capaz de saltar entre humanos. ¿Cuántos virus llevan aquí desde antes que nosotros sin que hayamos tenido constancia hasta darles nombre? La epidemiología tiene mucho de investigación criminal. Y cada vez nos exponemos a más agentes patógenos que circulan entre animales salvajes. Del sudor inglés de los Tudor a Manchuria, hablamos de roedores y hantavirus con la mayor investigadora argentina en ratones hospedadores, Isabel G. Villafañe, e Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra.