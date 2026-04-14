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Esto no ha pasado

Episodio 18 | 14/04/2026

Esto no ha pasado 1x18: El tiempo no existe como pensábamos

Esto no ha pasado
  • 43:01 MIN

Esto no ha pasado 1x18: El tiempo no existe como pensábamos

CIENCIA

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Esto no ha pasado 1x18: El tiempo no existe como pensábamos

En octubre de 1971, dos científicos compran tres pasajes para dar la vuelta al mundo. Uno de los billetes estará a nombre del "Señor Reloj". Estaban a punto de probar que Einstein tenía razón y el tiempo (universal, al menos), no existe. Varios relojes atómicos midieron en varios vuelos un tiempo distinto a relojes que se quedaron en tierra. Hoy sabemos que el tiempo pasa más despacio en nuestros pies que en nuestra cabeza. Además, en lo más íntimo de la materia, a nivel cuántico, la propia medición (y existencia) del tiempo se complica sobremanera. Pero es que en la física de lo cotidiano, nada apunta a que el fluir del tiempo exista. Es una ilusión. ¿Y si el futuro ya hubiera ocurrido, pero nuestro cerebro solo fuera capaz de recordar el pasado, que está físicamente más 'ordenado'? Alberto Casas, físico teórico del IFT y autor de 'La ilusión del tiempo', nos acompaña para responder a San Agustín: “Si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé; si me lo preguntan, ya no lo sé”.

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