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Esto no ha pasado

Episodio 14 | 17/03/2026

Esto no ha pasado 1x14: El cultivo de neuronas que empezó a jugar al Doom

Esto no ha pasado
  • 41:08 MIN

Esto no ha pasado 1x14: El cultivo de neuronas que empezó a jugar al Doom

CIENCIA

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Esto no ha pasado 1x14: El cultivo de neuronas que empezó a jugar al Doom

Durante el invierno austral de 2020, en medio de uno de los confinamientos más estrictos del mundo, Brett Kagan se instaló en un laboratorio de Melbourne para criar neuronas en placas de laboratorio. Las conectó a ordenadores y estas empezaron a desarrollar habilidades. Dos años después, presentó un biocomputador en que sus neuronas eran capaces de echar partidas del videojuego Pong. En marzo de 2026, presentó a otro set de neuronas cultivadas jugando al Doom, sin que les hubieran exactamente enseñado a ello. No está claro del todo cómo lo hacen, pero hay un principio físico coherente con esa querencia neuronal por limitar el desorden del mundo. Y los juegos de obstáculos son ideales para ello. El cultivo de neuronas no sólo podría ser útil en biocomputación. Estudiar la generación de nuevas neuronas ayuda a la comprensión de enfermedades del cerebro. Algo a lo que se dedica María Llorens (CBMSO-CSIC), quien no descarta que tengamos que anticiparnos a regular estos cultivos neuronales por si un día adquieren algo parecido a 'sentimientos' o 'consciencia'. Aunque ahora mismo, esto no ha pasado.

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