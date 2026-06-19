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Cuchara de palo

Episodio 44 | 19/06/2026

Cuchara de palo 2x44 | Paola Rodríguez: "Me vienen cocineros que se han quemado, con los botones de la chaquetilla marcados en el torso"

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  • 36:07 MIN

Cuchara de palo 2x44 | Paola Rodríguez: "Me vienen cocineros que se han quemado, con los botones de la chaquetilla marcados en el torso"

GASTRONOMÍA

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Cuchara de palo 2x44 | Paola Rodríguez: "Me vienen cocineros que se han quemado, con los botones de la chaquetilla marcados en el torso"

Detrás de la alta gastronomía hay un oficio de riesgo, y quienes habitan los fogones lo sabe bien. Paola Rodríguez, cofundadora de Chef Works España, nos descubre cómo una marca textil nacida en Estados Unidos terminó transformando la estética y la seguridad de las salas y cocinas de nuestro país. Desde sus inicios tras un giro inesperado del destino, pasando por su alianza solidaria con la World Central Kitchen del chef José Andrés durante la pandemia, hasta vestir hoy a los equipos de referencias como Atrio, Aleia o Ricard Camarena.

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