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Cuchara de palo

Episodio 42 | 11/06/2026

Cuchara de palo 2x42 | Pimentón de la Vera: del minifundio extremeño a la alta repostería.

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  • 27:42 MIN

Cuchara de palo 2x42 | Pimentón de la Vera: del minifundio extremeño a la alta repostería.

GASTRONOMÍA

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Cuchara de palo 2x42 | Pimentón de la Vera: del minifundio extremeño a la alta repostería.

Hoy nos trasladamos al corazón de Extremadura para descubrir el aroma y la resistencia detrás del auténtico Pimentón de la Vera con DOP. Viajamos de la tierra a la mesa junto al agricultor David Fernández, en un mes de junio crucial para el futuro de la plantación. Analizamos con Juan Hernández, presidente del Consejo Regulador, los secretos del secado con leña de roble y la batalla legal contra el fraude de las marcas imitadoras. Y terminamos en los fogones del chef Rubén Hornero (Restaurante La Abadía de Yuste) para descubrir cómo dominar su técnica en cocina y llevar este oro rojo ¡hasta la repostería!

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