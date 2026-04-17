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Cuchara de palo

Episodio 34 | 17/04/2026

Cuchara de palo 2x34 | El mejor queso de España es artesano, gallego y azul

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  • 26:04 MIN

Cuchara de palo 2x34 | El mejor queso de España es artesano, gallego y azul

GASTRONOMÍA

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Cuchara de palo 2x34 | El mejor queso de España es artesano, gallego y azul

Savel, el queso azul de la quesería lucense Airas Moniz, se ha coronado en el 16º Campeonato de GourmetQuesos como el Mejor Queso de España. Conversamos con José Luis Martín, director técnico del certamen, y con Xesús Mazaira, copropietario de la quesería ganadora. Ambos dejaron la ciudad con la intención de hacer queso, una decisión que les cambió la vida para siempre. Hablamos sobre el éxito, el valor del mundo rural y la honestidad como faro vital para alcanzar la excelencia y la felicidad.

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