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Cuchara de palo

Episodio 33 | 10/04/2026

Cuchara de palo 2x33 | Luis Caballero: Ciencia y tradición para que un alimento fresco dure tres años

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  • 28:20 MIN

Cuchara de palo 2x33 | Luis Caballero: Ciencia y tradición para que un alimento fresco dure tres años

GASTRONOMÍA

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Cuchara de palo 2x33 | Luis Caballero: Ciencia y tradición para que un alimento fresco dure tres años

¿Cómo se consigue que una receta artesanal extremeña acabe en los desayunos de medio mundo y en las raciones de emergencia de los ejércitos? Esta semana en Cuchara de Palo, Anna Riera conversa con Luis Caballero Gómez, Director General de Iberitos, para descubrir la tecnología punta y el "alma" que hay detrás de una compañía que factura más de 23 millones de euros desde Don Benito, Badajoz. Luis nos habla de la evolución de sus icónicas monodosis —un salvavidas de seguridad alimentaria durante la pandemia— y el reto de conquistar mercados internacionales con certificaciones Halal y Kosher.

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