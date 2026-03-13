Episodio 29 | 13/03/2026 Cuchara de palo 2x29 | Henk Cortier: Fermentación, el renacer de los "alimentos vivos"

31:37 MIN Cuchara de palo 2x29 | Henk Cortier: Fermentación, el renacer de los "alimentos vivos" GASTRONOMÍA compartir Cuchara de palo 2x29 | Henk Cortier: Fermentación, el renacer de los "alimentos vivos" Código copiado









Nacida hace más de 10.000 años por pura necesidad de supervivencia, la fermentación fue el "refrigerador" de la humanidad antes de la electricidad. Pero, ¿es una moda foodie o supone un cambio real en nuestra dieta? En este episodio conversamos con Henk Cortier, impulsor del festival FRMNT de Barcelona, sobre el trasfondo de esta técnica milenaria. Descubrimos su poder para combatir el desperdicio alimentario, mejorar nuestra salud y cómo convertir nuestra cocina en un laboratorio de sabores. Además, Henk nos comparte su receta de Kimchi para que te atrevas a fermentar, sin miedo, en casa.