Episodio 28 | 06/03/2026 Cuchara de palo 2x28 | María Canabal: "No hay mujeres en la alta gastronomía porque nos acosan y nos pagan menos"

32:29 MIN Cuchara de palo 2x28 | María Canabal: "No hay mujeres en la alta gastronomía porque nos acosan y nos pagan menos" GASTRONOMÍA









María Canabal veía cómo en los escenarios de los grandes congresos subían siempre los mismos chefs pero ¿Dónde estaban las cocineras? Lleva años generando conciencia sobre la brecha de género en el sector de la hostelería y la alimentación. Su asociación, Parabere Fórum, une a más de 8.000 mujeres de 60 países a través de una plataforma independiente y sin ánimo de lucro. En este episodio, nos cuenta por qué la hostelería es el sector con más denuncias por abuso y la urgencia de reestructurar sus jerarquías.