Cuchara de palo

Episodio 27 | 27/02/2026

Cuchara de palo 2x27 | Luis Arrufat: "De jefe de pastelería en elBulli a descifrar el ADN del arroz"

Cuchara de Palo
  • 33:14 MIN

Cuchara de palo 2x27 | Luis Arrufat: "De jefe de pastelería en elBulli a descifrar el ADN del arroz"

GASTRONOMÍA

Cuchara de palo 2x27 | Luis Arrufat: "De jefe de pastelería en elBulli a descifrar el ADN del arroz"

Pasó de ser becario en elBulli a convertirse en el jefe de pastelería, la disciplina y la obsesión por el producto y la técnica ha marcado su trayectoria docente de 14 años en el Basque Culinary Center. En este episodio, el chef nos presenta su nuevo libro, "Arroz. Técnica y esencia", que recoge las claves sobre cómo cocinar este cereal tanto para profesionales como para aficionados del arroz en todas sus formas.

