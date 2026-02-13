Episodio 25 | 13/02/2026 Cuchara de palo 2x25 | Ricard Camarena: "Busco que la experiencia que ofrezco en mis restaurantes sea buena para alguien que no pueda ni oír ni ver ni hablar"

36:20 MIN Cuchara de palo 2x25 | Ricard Camarena: "Busco que la experiencia que ofrezco en mis restaurantes sea buena para alguien que no pueda ni oír ni ver ni hablar"









Desde Ricard Camarena Restaurant, en Valencia, nos sumergimos en la mente de un cocinero visionario, capaz de crear 5 restaurantes muy distintos que se retroalimentan entre ellos, algo que le ha convertido en uno de los proyectos más sostenibles de España, de ahí que acabe de ganar un Sol Sostenible Repsol. Lo que empezó siendo una necesidad ahora es su mantra: ha creado un ecosistema de alta cocina sin residuos. Algo que le obliga a él y a su equipo a ser más creativos. Una de las experiencias derivadas de ello es lo que él llama "cocina líquida", un maridaje completo de bebidas sin alcohol que complementa su menú degustación, preparadas con los sobrantes de frutas y verduras para evitar el desperdicio.