Cuchara de palo

Episodio 24 | 06/02/2026

Cuchara de palo 2x24 | Richi Arambarri: El 'vigneron' que sacudió Rioja con orgullo agrícola y espíritu rebelde

Cuchara de Palo
  • 44:16 MIN

GASTRONOMÍA

Con solo 24 años asumió las riendas de la bodega familiar y, con esa alegría y desparpajo que le caracterizan, multiplicó la facturación por veinte. Hoy, lo que nació como su fiesta de cumpleaños es ya el "Vintae Wine Fest", una gran "rave" del vino en San Vicente de la Sonsierra donde mil personas de todo el mundo descubren la hospitalidad riojana. Richi forma parte de esa nueva generación que está reescribiendo los códigos del sector con un compromiso firme: devolver a la agricultura el reconocimiento que se merece.

