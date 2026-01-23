ondacero.es
Cuchara de palo

Episodio 22 | 23/01/2026

Cuchara da palo 2x22 | Albert Adrià: "Visité el infierno antes de tocar el cielo"

Cuchara de Palo
  • 48:01 MIN

Cuchara da palo 2x22 | Albert Adrià: "Visité el infierno antes de tocar el cielo"

GASTRONOMÍA

Cuchara da palo 2x22 | Albert Adrià: "Visité el infierno antes de tocar el cielo"

A través de una charla íntima y honesta, Albert Adrià echa la vista atrás para recordar sus inicios, con apenas 16 años, en elBulli. El chef desvela cómo fue crecer profesionalmente al lado de su hermano Ferran Adrià y la presión, en ocasiones asfixiante, de liderar el restaurante que lo cambió todo. Además, nos adelanta en primicia sus próximos proyectos empresariales: la apertura de una hamburguesería situada bajo el icónico Avión del Tibidabo, emblema del parque de atracciones de Barcelona, y la expansión de su concepto Cakes and Bubbles de Londres con una nueva sede en Dubái

