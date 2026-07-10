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Cuchara de palo

Episodio 47 | 10/07/2026

Cuchara de palo 2 x 47 | Esther Manzano: "Trabajo con mis hermanos y cuando no estamos juntos nos llamamos para quedar"

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  • 28:13 MIN

Cuchara de palo 2 x 47 | Esther Manzano: "Trabajo con mis hermanos y cuando no estamos juntos nos llamamos para quedar"

GASTRONOMÍA

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Cuchara de palo 2 x 47 | Esther Manzano: "Trabajo con mis hermanos y cuando no estamos juntos nos llamamos para quedar"

¿Se puede transformar el antiguo colmado de tus abuelos en un referente de la gastronomía internacional sin perder la identidad? Viajamos hasta Piloña para conversar con Esther Manzano, quien junto a su hermano Nacho es artífice de la cocina asturiana evolucionada. Descubrimos Narbasu, un restaurante y hotel en el Palacio de Rubianes, dónde presentan una cocina sencilla, de territorio y con producto de huerta y ganadería propias. Nos cuenta como el relevo familiar ya es una realidad gracias a la incorporación de sus dos hijos, Jesús y Miguel Sánchez Manzano y pronto de su sobrina Júlia.

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