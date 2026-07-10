Episodio 47 | 10/07/2026 Cuchara de palo 2 x 47 | Esther Manzano: "Trabajo con mis hermanos y cuando no estamos juntos nos llamamos para quedar"

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¿Se puede transformar el antiguo colmado de tus abuelos en un referente de la gastronomía internacional sin perder la identidad? Viajamos hasta Piloña para conversar con Esther Manzano, quien junto a su hermano Nacho es artífice de la cocina asturiana evolucionada. Descubrimos Narbasu, un restaurante y hotel en el Palacio de Rubianes, dónde presentan una cocina sencilla, de territorio y con producto de huerta y ganadería propias. Nos cuenta como el relevo familiar ya es una realidad gracias a la incorporación de sus dos hijos, Jesús y Miguel Sánchez Manzano y pronto de su sobrina Júlia.