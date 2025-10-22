Episodio 1 13:11 MIN Cardiobascúlate 1x01: Una vida entera a dieta

13:11 MIN Cardiobascúlate 1x01: Una vida entera a dieta PODCAST | SALUD compartir Cardiobascúlate 1x01: Una vida entera a dieta Código copiado









En este primer capítulo, Anne Igartiburu entrevista a la doctora Ana Cebrián, especialista de Atención Primaria con más de 20 años de experiencia, para hablar de un caso muy común: el de una persona que lleva toda la vida a dieta sin conseguir resultados duraderos.

Analizamos por qué las dietas milagro fracasan, qué ocurre en el cuerpo con el temido efecto rebote y cómo pequeños cambios sostenidos pueden marcar la diferencia.

Un episodio para entender que la obesidad no es un fallo personal, sino una enfermedad crónica que requiere acompañamiento.