19/06/2026 Atando cabos 3x23: El pana Zapatero ante el juez

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En una de la frases recogida entre los mensajes que la investigación judicial ha logrado rastrear entre los responsables de Plus Ultra, la aerolínea de un solo avión que recibió 53 millones del Gobierno.

El directivo de la compañía Rodolfo Reyes se refería a Zapatero como "nuestra pana Zapatero". Pana, en el habla venezolana, es sinónimo de amigo, de socio de confianza. La confianza, precisamente, es la palabra que ha sobrevolado toda una jornada histórica: la primera vez, desde la Transición, en que un expresidente del Gobierno se ha sentado como investigado ante un juez de la Audiencia Nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles ante el magistrado José Luis Calama, y aunque en ocasiones, y escuchadas las grabaciones, pareciera que estaba en una comisión del Senado, o respondiendo a explicando con negaciones a periodistas o a sus compañeros de partido. Zapatero estaba delante de un juez imputado por delitos muy graves relacionados con la corrupción: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública.

Ni disipó dudas sobre su presunto papel como comisionista internacional ni detalló el origen de las valiosas joyas incautadas en su despacho y que han destruido su credibilidad como referente ético de la izquierda.